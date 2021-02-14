新冠肺炎｜世衛專家批《紐時》無恥　赴華調查觀點遭扭曲

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-14 11:00

《紐約時報》在內的多家美國傳媒，近日刊文援引多位世界衛生組織專家報道稱，在世衛新冠病毒溯源研究聯合專家組的調查過程中，中方的某些行為嚴重阻礙調查進程。惟有專家陸續發文闢謠，稱自己的觀點被扭曲，指責《紐約時報》的行為「無恥」。

央視今日（2月14日）報道，世界衛生組織病原體顧問、美國非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達斯扎克（Peter Daszak）兩度在Twitter發文稱，有關報道內容並非他在世衛溯源任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，他感到中方的坦率並值得信任，又指在調查中得到重要的新數據，了解更多關於病毒傳播途徑的信息。

他表示，對外解釋世衛專家組在中國溯源調查的結果，部分傳媒卻在調查工作尚未開始時，就斷章取義地編報道抄作，對此感到失望，更直指《紐約時報》「無恥」。

世界衛生組織麻疹、風疹、流感和小兒麻痺症參考實驗室負責人、公共衛生專家菲舍爾（Thea K Fischer）指《紐約時報》的報道嚴重扭曲，表示中方和國際流行病學團隊建立了良好的關係，雙方的熱烈討論也反應了中國的高度參與，而他們的言論被嚴重扭曲，為重要的科學工作帶來陰影。

（Twitter）

據《紐約時報》報道，世衛專家組成員表示，中方拒絕交出重要數據，包括新冠肺炎早期爆發的信息，有可能是確定疫情爆發方式和時間的關鍵信息，將有助於了解未來如何預防疾病大流行。

（綜合報道）