解放軍6架運-20密集升空　緊急出動演練應對特情

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-14 15:10

據央視軍事頻道周日（14日）報道，解放軍中部戰區空軍展開實戰化訓練，6架運-20密集升空，緊急出動，演練應對特情，執行空投任務。

報道稱，中部戰區空軍航空兵某團自主設置實戰背景，展開跨晝夜、多架次演練，錘煉運-20的緊急空運能力。

演練中，指揮員向運-20下令稱「011，現在假設你被地面輕武器攻擊，第2發空中停車，按檢查單處理。」隨後，運-20成功處置這一突發特情。

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運-20還在演練中接到目標機場周邊出現破壞活動的敵情通報，機組人員採取緊急下降的辦法處理。

運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7,800公里。

運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸），美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是中國空軍主力運輸機。

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目前，中國空軍兩大戰區——西部戰區和中部戰區的空軍部隊裝備有運-20，儘管實際數目不詳，但據公開信息統計，該機服役數量已超20架。

據統計，運-20公開的編號包括11051、11052、11053、11055、11056、11057、11058、11059、11150、11151、11152、11153、11155、20041、20042、20043、20044、20045、20047、20048。