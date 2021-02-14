具高密度發射能力　中國文昌航天發射場內景首曝光

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-14 16:50

2月14日，央視大型季播文化節目《中國詩詞大會》第六季第一期中，中國航天海南文昌航天發射場的真容首曝光，引發輿論關注。

中國海南文昌航天發射場2009年9月14日開工建設，2014年10月中旬建成，是中國最先進的火箭發射設施。

海南文昌航天發射場是中國首座濱海發射場，也是世界現有的少數低緯度航天發射場之一，具有緯度最低、射向範圍寬、運載效能高、運輸限制少、落區安全性好等特點。

海南文昌航天發射場的條件可供長征五號系列火箭與長征七號系列運載火箭進行發射，具體承擔地球同步軌道衛星、大質量極軌衛星、大噸位空間站和深空探測衛星等航天器的發射任務，近期較為知名的發射任務為中國火星探測計劃的「天問一號」及中國探月工程的「嫦娥五號」。

中國「天問一號」火星探測任務更多畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

此外，2020年5月5日，長征五號B運載火箭在海南文昌航天發射場首飛成功。當時，長征五號B運載火箭首次飛行任務發射場區指揮部指揮長張學宇表示，海南文昌航天發射場已經具備了高密度發射實戰能力、高中低軌空間投送能力和任務並行測試發射能力。

據張學宇介紹，「自2014年建成以來，海南文昌航天發射場圍繞發射能力強、運載效率優、安全係數高、生態保護好的目標，全面推進各項事業創新發展，承擔了國家一系列重大航天發射任務，組織了長征五號、長征七號4個新型號火箭首飛。」