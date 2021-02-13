官媒揭秘「天問一號」火星車性能　高度自控能力掉進坑亦輕易脫困

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-13 14:59

「天問一號」探測器周三（10日）成功「太空剎車」，順利進入環繞火星軌道，著陸巡視器預計會在5月中旬在火星著陸，並派出火星車進行巡視。 官方傳媒報道，火星車具有高度自控能力，晴朗天氣時正常工作，沙塵天氣時就會進入最低工作模式，在重度沙塵天氣時更會自主斷電休眠以保護自身儀器。

據介紹，火星車最上方的兩隻「大眼睛」，它們是導航地形相機，視野相當遠，可用作自主規劃行進路線。此外，火星車在下方還在另外兩隻「大眼睛」，是避障相機，雖然視野不遠，但是角度更寬闊，遇到緊急情況會發送指令，讓火星車會自動停止。

火星車在實際的行駛過程中，會依靠前後兩個避障相機及上方的導航地形相機互相配合工作。

至於火星車的行進方式，報道介紹其擁有6個車輪，每一個都可以正負90°轉彎，令火星車甚至可以像螃蟹一樣橫移。如果不小心掉到坑裏，火星車亦可以用「蠕動」的方式脫困，會使兩個前輪抬起，後輪保持不動，變成一個類似手部的形狀，慢慢地爬出坑。

續航力方面，由於火星距離太陽要比地球距離太陽遠的多，故火星上的太陽照度只有地球的大概40%。為滿足火星車在火星上工作的能量要求，其身上的太陽能帆板特別大，比起月球車「玉兔」及「玉兔二號」要大得多。火星車上的太陽能帆板共有4塊，結合成一個蝴蝶的形狀，一方面便於收納，另一方面蝴蝶形比較漂亮。

值得一提是，火星車的全球徵名已於上月中旬完成初次評審，遴選出的10個名稱分別是弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火，並展開為期40天的公眾網絡投票，截止日期是2月28日。

（綜合報道）