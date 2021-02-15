「天問一號」由橫繞火星改為豎繞　以拍攝兩極完成遙感成像任務

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-15 20:50

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器上周三（10日）成功「太空剎車」，順利進入環繞火星軌道，標誌著「繞、落、巡」三大目標中的第一個目標「繞」達成。 周一（15日）下午，天問一號探測器成功實施捕獲軌道遠火點平面機動，圍繞火星飛行路線從「橫著繞」變成「豎著繞」，以拍攝火星的兩極。

央視報道指，15日下午5時，天問一號探測器成功實施捕獲軌道遠火點平面機動。探測器上的3000牛發動機點火工作，將軌道調整為經過火星兩極的環火軌道，並將近火點高度調整至約265公里。

天問一號進入火星軌道後，飛行軌跡是一個繞著火星的橢圓形，遠火點則是這個橢圓軌跡上距離火星最遠的一點。「遠火點平面軌道調整」就是將天問一號的繞火星飛行路線從「橫著繞」變成「豎著繞」，這樣天問一號就能夠對火星的兩極進行拍攝，從而完成對火星全球的遙感成像任務。

報道指，天問一號2月10日成功進入火星軌道後，研製團隊對軌道數據進行了判讀和評估。由於天問一號入軌精度較高，因此取消了進行原計劃在2月12日進行的火星軌道修正，直接進行15日的「遠火點平面軌道調整」控制。

圖輯︱「天問一號」開啟環繞火星之旅 引力影響下「精準剎車」最關鍵

（央視）