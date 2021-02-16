新冠疫苗｜利用生理鹽水造假經香港外銷　最高檢：堅決予以打擊

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-16 11:22

內地新冠肺炎疫苗已上市並安排市民接種，惟有個別不法分子利欲熏心，製假售假。繼日前公布多宗典型案例後，最高人民檢察院昨日（15日）再要求全國各級檢察機關針對涉新冠疫苗犯罪，積極配合公安機關迅速行動，堅決予以打擊，發現一宗、查處一宗，及時依法逮捕、起訴。

最高檢指出，有不法分子透過製假售假、高價倒賣和違反國家規定非法經營、擅自進行群體性接種等手段牟取暴利，嚴重擾亂防疫秩序、危害公共衛生安全。據此前報道，在典型案例中，有不法分子用生理鹽水製假疫苗，有買家誤以為是真疫苗，並以貨運隱藏夾帶的方式運至香港，最終運往國外。

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內地現時流通的新冠疫苗，主要來自科興及國藥。（視覺中國）

除此之外，有不法分子以收錢攬客參與緊急接種的手法犯案。典型案例顯示，假疫苗流入社會後，有不法分子高價對外銷售，並委託鄉村醫生林某在住處、汽車內為購買者接種。同時，有不法分子高價安排不符合條件的人員到醫院參與緊急接種計劃，甚至透過微信群對外發布廣告招攬客源，偽造企業員工證明、出國務工證明和機票行程單等全套接種證明文件，並收取高額費用。

最高檢表示，截至2月10日，全國檢察機關共在21宗案件中依法批准逮捕70名疑犯。最高檢要求，各級檢察機關繼續發揮介入偵查、批准逮捕和提起公訴的職能作用，堅決遏制各種涉疫苗的犯罪活動，為全國的疫情防控提供有力司法保障。

（新華社）