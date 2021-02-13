新冠肺炎｜張文宏：相信5年內有靶向性藥物　世界重開取決於疫苗

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-13 18:15

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生在微博上發文總結內地抗擊新冠肺炎疫情一年多以來的經驗，並有對未來的發展形勢作出最新判斷。 張文宏提到，疫苗的進步超出預期，新冠病毒已經成為常駐病毒，全球重新開放取決於疫苗的可及性與公平性以及推廣的速度，「除了疫苗，世界沒有第二種打開的方式」。

張文宏表示，政府治理能力是戰勝瘟疫的關鍵，政府的治理能力，政府與民眾的互動配合是成功的關鍵，「強大的政府能力，得到民眾的配合，是可能把人類的死亡降到最低點，達到人定勝天的理想結局的」。此外，張文宏稱早期識別病毒和診斷技術的發展是「不幸中之大幸」，「診斷技術的發展，包括當前我們具備一周內大規模篩查一個城市人口的能力，充分發現病例，是我們非藥物干預的技術基礎（充分發現感染者，隔離傳染源）」。

張文宏認為，全球重新開放取決於疫苗的可及性與公平性以及推廣的速度，「除了疫苗，世界沒有第二種打開的方式」。（視覺中國）

另一方面，張文宏指新冠肺炎的靶向性藥物至今仍未取得重大進展，但認為治療性藥物終究會問世並廣泛使用，協同疫苗，新冠的病死率將大幅度下降，並且相信人類終究能夠獲得確切的靶向性抗病毒藥物，5年之內應能成功。對於新冠疫苗，張文宏指疫苗進步超出了預期，在一年時間內，已經走完疫苗從研發到上市的全過程。張文宏表示，新冠病毒已經成為在人世間的常駐病毒，「除了疫苗，世界沒有第二種打開的方式，除非願意付出大量死亡的代價」。

張文宏認為，全球重新開放取決於疫苗的可及性與公平性以及推廣的速度，世界能否開放取決於全球疫苗的可及性是否遵循了公平的原則，「不管願意不願意，全球協作是世界各國的共同選項。中國不能孤獨地贏得這場抗疫的勝利，只因世界是個共同體。歐美也不能孤獨地完成疫苗的接種，除非中美合作，全球完成疫苗的接種，否則世界的開放終究難以完成」。

至於中國的部分，張文宏就稱中國必須強化公共衛生體系建設，「事實上對於幾乎沒有本土病例的中國，通過強化公共衛生體系建設，早期預警、快速響應、精准防控、動態清零，逐漸進入常態化的階段，直至全民疫苗接種覆蓋的完成」。

（綜合報道）