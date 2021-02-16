農曆新年紅色吉祥圖案口罩受追捧　專家指無防護力籲要用醫用口罩

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-16 18:50

隨著口罩逐漸成為人們生活中的必需品，口罩的「花樣」也愈來愈豐富。今年春節期間，不少人就帶上了印有「福」、「牛」、「金元寶」等吉祥字樣及圖案的紅色口罩，紅色口罩亦成為熱銷品。 有內地傳媒報道指，在某電商平台上，與「新年口罩」相關的商品數目就有近兩千條之多，一些商品在說明中還標註「醫用外科」的描述字樣。 不過，有專家表示，紅色的新年口罩雖然增加了節日氣氛，但就不能起到一定的防護作用，亦不能替代醫用口罩來使用。

據內媒報道，目前市場上的口罩各式各樣、品種繁多。隨著春節的到來，一些商家找到了商機，開始生產及銷售紅色口罩，紅色口罩增添不少喜慶的節日氣氛，還以時尚的樣式吸引了廣大消費者的青睞與搶購。在某電商平台上，有的紅色口罩在說明上標註「醫用外科」等字樣，然而有不少紅色口罩的商品顯示，不是醫用口罩而是一次性口罩，佩戴有防霧霾、防塵、防病菌、防甲醛等功能。

眾所周知，非醫用口罩不能保證有效預防呼吸道疾病，對於新冠肺炎和流感等疾病預防效果較醫用口罩差。有內地專家表示，春節期間，人口流動性大、聚焦活動多，口罩的防護作用不能忽視，「我們佩戴口罩是用來防護新冠疫情的，無論是從顏色還是時尚方面看，首先口罩得能達到一個基本的防護作用」。專家還呼籲，為了有效防護，現階段出門最好佩戴醫用口罩。

相關圖輯｜春節期間，本港亦有不少市民佩戴紅色口罩（點圖放大）

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對此，《新京報》刊文稱，戴喜慶顏色與圖案的口罩，是民眾的正常心理，但該否定的是新年紅口罩的防護功能不足問題，而不是其樣式。換句話說，口罩完全可以兼具喜慶的外形和醫用口罩的功能。若口罩生產企業對春節期間的這類需求有所預見，讓新年紅口罩能「對錶」醫用口罩標準，市場在有餘力的情況下，生產出能應民眾所需的口罩。以「醫用」為質量標準，在相關醫療物資的外形上進行大眾化改造，生產出既契合民眾期待、又能滿足防疫要求的產品，未嘗不可。那樣也能更好地助益於常態化疫情防控。

（新京報／中新網）