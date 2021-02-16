內地電影總票房破百億元創新高　《唐人街探案3》成大嬴家

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-18 12:24

內地電影市場成功一洗新型冠狀病毒肺炎陰霾，農曆新年檔期票房在年初四已連續4日超過10億元（人民幣．下同），實時數據更顯示，今年截至周二（16日）上午9時30分，總票房（含預售）突破100億元，突破100億元的時間較去年提早足足230天，總觀影人次亦達2.29億、總場次有1638.74萬。 今年的大贏家就是王寶強、劉昊然主演的《唐人街探案3》，目前以約31億元高踞榜首，其次是《你好，李煥英》、《刺殺小說家》。

在北京金源燕莎英嘉國際影城，有大量等待入場的《唐人街探案3》觀眾準備檢票。（視覺中國）

今年內地春節檔期共有7部電影上映，分別是《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《熊出沒．狂野大陸》、《新神榜：哪吒重生》。據此前報道，《唐人街探案3》已打破多項中國電影的紀錄，包括首日人次紀錄、懸疑片首日票房紀錄、首日票房紀錄、春節檔期影片首日場次紀錄、懸疑片單日票房紀錄、單日票房紀錄、國產電影單日票房紀錄、最快破10億紀錄。

此外，《唐人街探案3》是內地第11部票房達到30億元的電影，不但是第10部30億元票房的國產電影，而且是最快突破30億元票房的電影，只花了83小時。

對於內地電影市場在農曆新年檔期「開門紅」，官方傳媒《人民日報》都有發表短評，指是見證中國影市的強勁態勢，更呼應億萬觀眾的審美標準，「無論打溫情牌還是走IP路線，真正觸達人心才能收獲掌聲」。短評認為，觀眾有娛樂休閒的需要，更有欣賞到精品力作的權利，「打造更多好作品，不辜負觀眾才不被觀眾『辜負』」。

（綜合報道）