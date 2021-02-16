春晚舞台｜新晉主持張韜進央視三年登春晚　帥氣長相「圈粉」無數

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-16 15:08

萬眾矚目的央視春晚，對於每一名登台演藝、主持的人都影響重大。在今年的央視春晚舞台上，少了董卿、撒貝寧等觀眾熟知的「老面孔」，而多了龍洋和張韜兩位新晉主持人。兩張新面孔隨著登上春晚的舞台，亦引起觀眾的注意。 出生於四川安岳的張韜，憑藉帥氣的長相以及優秀的主持功底，在登台央視春晚後「圈粉」無數。「牛年春晚新主持人張韜，長得還挺帥」、「果然長得好看的都上交國家了」、「我要看張韜哥哥」。

今年33歲的張韜，本科畢業於四川電影電視學院。畢業後進入重慶電視台成為一名主播，先後主持過《新聞速遞》、《第一房產》、《財經壹資訊》等節目。2015年，已經有過不少主持經驗的張韜，決定繼續讀研深造，「我一直有個心願，就是去更高的學府學習」，於是張韜每天白天工作、晚上複習，經過近一年的努力，成功考入中國傳媒大學的碩士研究生。

2017年，張韜經過一次偶然的機會進入CCTV4中文國際頻道工作，擔任《中國新聞》的主播。因工作初期，擔任午夜檔主播，常常凌晨四點左右收工。2019年3月，他轉為於日間播新聞。2020年初，又被調配到了央視新聞頻道工作。在央視工作的三年期間，張韜不斷晉升，在2021年還被選為了跨年盛典的主持人。張韜曾經說，「我在生活和工作中一直在做兩件事情，一件事情是低頭，另一件事情是抬頭。這就像我們的職業狀態一樣，低頭的時候在準備，抬頭的時候好好呈現自己」。

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2021年央視春晚總導陳臨春曾表示，今屆春晚要實現「創新」的目標，其中也包括了對於新人的扶持。而張韜作為一名新聞主播，主持春晚這樣大型直播文藝晚會，亦是很大的轉變和創新。大年初一，因為春晚迅速走紅的張韜接受四川媒體採訪時表示，「謝謝大家的支持和關注，能主持春晚很榮幸，過去一年大家都非常不容易，很開心陪大家過年」。他還稱，今年過年響應「原地過年」的號召，再加上年後還有滿滿的工作，就不回四川了，但對家鄉的思念從未停止。

（綜合報道）