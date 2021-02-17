緬甸政變｜中國駐緬甸大使強調中方事先不知情　關注昂山素姬處境

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-17 13:07

緬甸發生政變，國務資政昂山素姬、總統溫敏等執政全國民主聯盟領袖遭軍方拘押，政權落入國防軍總司令敏昂萊手上，軍政府宣布全國進入緊急狀態一年。 中國駐緬甸大使陳海在當地時間周一（15日）接受傳媒訪問，他強調中方事先並不知情，亦表示關注昂山素姬等人士的處境，希望各方都能保持冷靜克制，並重申傳言指中國幫助緬甸建設網絡防火牆等的傳言完全是無稽之談。

緬甸政變：圖為2月15日一批工程員在曼德勒市上街示威。他們舉起印有國務資政昂山素姬肖像的標語牌。（AP）

陳海表示，中方高度關注緬甸近期發生的事情，希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定，「民盟和軍隊都同我們有友好關系，出現現在的局面完全是中方不願意看到的。」他稱，中緬兩國是搬不走的鄰國，親望親好，鄰望鄰好，「我們希望緬甸的一切事情都好，不希望緬甸出現不穩定甚至陷入混亂的局面。」

對於國際社會普遍呼吁要求立即釋放昂山素姬等民盟領導人，陳海就沒有正面回應中方的立場，「我們關注昂山素季主席等人士的處境」，並表示聯合國安理會相關談話有反映包括中國在內國際社會的共同立場，「我們希望緬甸各方通過對話協商，妥善處理分歧。國際社會采取的行動應該有助於緬甸政治和社會穩定，避免激化矛盾。」陳海指，中方真誠希望緬甸社會穩定、國家發展，關鍵是要溝通對話，彌合分歧，使國家政治重回正常軌道，「中國正在並將繼續為此發揮建設性作用。」

陳海強調中國介入的傳言都是無稽之談。（美聯社）

至於社交媒體上有傳言指中國派出飛機運送技術人員前來緬甸，並稱中方正幫助緬甸軍方建設網絡防火牆，陳海重申完全是無稽之談。陳海指，該些飛機是中緬間正常貨運航班，運載的是緬甸對華出口的海鮮等貨物，「網傳謠言一開始誣稱航班運載的是技術人員，配圖故意截掉『貨運航班』字樣，後又炒作飛機運載的是所謂“武器”，甚至有人PS圖片稱飛機運的是調料，前後矛盾，惡意栽贓。」陳海表示，中國民眾對這些問題十分關注，很多人對緬甸國內出現的奇談怪論有意見。希望緬甸民眾明辨是非，防止被政治利用，影響兩國民眾友好感情。

（綜合報道）