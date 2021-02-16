緬甸政變｜軍方開記者會否認政變　承諾將舉行大選移交權力

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-16 17:22

緬甸軍方2月16日召開記者會，否認發動軍事政變、奪取民選政府的權力，並堅稱他們的行動是因為政府沒有解決2020年11月選舉中的欺詐行為，因此軍方做法合乎法律。

軍方繼2月1日發動政變後，16日首次舉行記者會。軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）表示，軍方別無他選，只能奪取權力，「我們的目標是舉行大選，並向勝出的政黨移交權力。」

圖為1月26日，緬甸軍方發言人蘇敏敦在首都內比都出席新聞發布會。（Reuters）

蘇敏敦續指，軍政府保證緬甸會舉行大選，不會長久掌控國家權力，也期望國家內部保持和平，但認為連日的示威活動正煽動暴力，且非法向公務員施壓。他指責示威者攻擊警方，有警員因「非法行動」而受傷。

惟蘇敏敦未有公布新的選舉日期，軍方此前亦已宣布國家進入緊急狀態1年。

昂山素姬被控第二項罪名

被問及被扣押的國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）正等候17日上庭應訊，蘇敏敦稱將會遵行2008年的憲法行事，並透露昂山素姬的健康狀況良好。

昂山素姬的代表律師Khin Maung Zaw則指，警方向昂山素姬加控一項罪名，指她涉嫌違反《自然災害管理法》。昂山素姬2月3日被控違反《進出口法》，警方稱搜查她住所的軍官發現了非法進口且未經允許使用的對講機。