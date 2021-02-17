內地將「冷光煙花」列入煙花爆竹管理　實體店網上平台均全部下架

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-17 18:15

「爆竹聲中一歲除」，為了迎接新一年的到來，燃放煙花成為不可或缺的一部分。 為了有效環保，內地多地都禁止在農曆新年期間燃放煙花爆竹，因而衍生出不少替代品，其中「手搖鋼絲棉」、「手持電光花」等冷光煙花深受民眾追捧。 不過，應急管理部近日就發布《國務院安委辦、應急管理部節日期間組織對重點領域重點企業開展精準安全執法檢查和指導服務》，明確將冷光煙花納入煙花爆竹管理，並要求目前在實體店面和網上平台銷售的「鋼絲棉煙花」，全部下架並妥善處置。

據了解，冷煙花又稱冷光煙花，是煙花爆竹產品中的一種。由於燃放時，火焰（火花）噴出後，溫度迅速降低，距噴射口20cm處，溫度降至約80℃，距噴射口50cm處，溫度降至約40℃，所以俗稱冷光煙花。因為冷煙花燃燒時不冒煙，亦被誤認為沒什麼危險，更被不少網絡商家以「仿真煙花」的標籤進行售賣，月銷量高達數万件的不在少數。

其實，冷煙花作為煙花爆竹，其屬性仍為易燃易爆的危險品，造成火災的風險仍屬於高。其噴射口處的溫度高達700-800℃，仍然可以灼傷人體，引燃周邊可燃物。至於「鋼絲棉煙花」，直接點燃金屬細絲，它的火焰（火花）溫度可以達到2000℃以上。

據《中國新聞網》報道指，近年來，因燃放冷煙花造成的火災事故屢見不鮮。2008年9月20日，廣東深圳市龍崗區舞王俱樂部因燃放冷煙花引燃室內可燃物引發火災，造成43人死亡、88人受傷﹔2009年1月31日農歷正月初六，福建長樂市拉丁酒吧因顧客在桌面上燃放煙花引燃天花板引發火災，造成15人死亡、24人受傷﹔2009年12月5日，俄羅斯彼爾姆市「瘸腿馬」夜總會因燃放冷煙花引燃頂棚塑料發生火災，造成至少113人死亡、142人受傷。

周二（16日），國務院安委會辦公室部署查處打擊涉及冷光煙花和「鋼絲棉煙花」生產運輸銷售等違法違規行為，並印發通知。通知指出，目前在實體店面和網絡平台銷售的「鋼絲棉煙花」要全部下架並妥善處置。落實寄遞物流企業安全主體責任，依法嚴厲查處打擊郵寄冷光煙花和「鋼絲棉煙花」行為。

（人民網／農視網／澎湃新聞）