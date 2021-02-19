中印衝突｜央視公開加勒萬河谷衝突現場片段　團長祁發寶血流披面

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-19 22:53

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。《解放軍報》本周五（19日）首次披露當時細節，並證實共有4名解放軍陣亡。另一名倖存的重傷團長祁發寶亦成為輿論焦點。

加勒萬河谷衝突現場片段（1分32秒開始）：

今年42歲的祁發寶是甘肅人，他畢業於烏魯木齊陸軍學院步兵指揮專業，精通營屬武器，善於戰術指揮，現任南疆軍區某邊防團團長。在2020年6月15日中印加勒萬河谷衝突中，身先士卒，身負重傷。

此外，另一段解放軍攔截驅趕印度軍隊入侵的影片也成為熱點。片中那位訓斥印軍「不想打仗就滾」的指揮員就是祁發寶。

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根據《解放軍報》報道，當時印軍公然違背雙方達成的共識，越線搭設帳篷，「團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉」。報道指印方已早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使退讓。

報道稱，祁發寶雖然立即安排官兵佔據有利地形，但卻遇到對方使用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，「祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創」。見此情景，「陳紅軍帶人立即突入重圍營救團長，陳祥榕作為盾牌手戰鬥在最前面，攝像取證的肖思遠也衝到前沿投入戰鬥」。

圖輯｜【中印衝突】央視首次公開印軍越線挑釁證據

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報道詳細描述了當時的情況，「看到祁發寶受到攻擊重傷倒地，營長陳紅軍當即帶著官兵，衝進『石頭雨』、『棍棒陣』營救團長」、「聽到有人喊『營長連長被圍攻了』，陳祥榕迎著對手衝去，用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長」、「發現還有戰友被圍攻，肖思遠再次衝向前去，拼死營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊」。

報道稱，陳紅軍、陳祥榕、肖思遠三人「毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲」、「團長祁發寶身先士卒，身負重傷；營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，奮力反擊，英勇犧牲；戰士肖思遠，突圍後義無反顧返回營救戰友，戰鬥至生命最後一刻」。至於第4名死者王焯冉，報道指其是「在渡河前出支援途中，為救助戰友犧牲」。

中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，並追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，追記陳祥榕、肖思遠、王焯冉一等功。

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