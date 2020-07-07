【中印衝突】央視首次公開印軍越線挑釁證據

中國與印度上月中旬在邊境地區加勒萬河谷爆發嚴重流血衝突。中國外交部發言人趙立堅此前表示，是印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，跨越實控線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。 官方傳媒央視在周一（6日）晚上的一個節目中，首次公布多張印方越線挑釁的圖片證據。

以「印軍越線侵權」主題的央視節目《今日關注》，節目中展示多張圖片，指印方抵邊修建基礎設施，包括在中方實控線一側修建便橋、直升機停機坪、搭設帳篷，甚至有印方一線部隊騎線、越線搬運簡易鋼版橋樑的圖片。受訪嘉賓之一中國國際問題研究院戰略研究所副所長蘇曉暉更稱，印度試圖在相關地區設置哨所和軍事部署。

便橋。（影片截圖）

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值得一提是，按照趙立堅此前的說法，衝突始末是今年4月以來，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋梁等設施。5月6日凌晨，印度邊防部隊乘夜色在加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

中印雙方其後通過軍事和外交渠道保持密切溝通，印方在中方強烈要求下同意並撤出越線人員，拆除越線設施。6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

趙立堅稱，結果就在6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

（綜合報道）