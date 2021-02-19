搶購茅台｜紙箱亦炒一個500元貴167倍　放散裝酒即升值淨賺3100元

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-19 17:18

茅台酒在內地有價有市，如今連茅台紙箱都掀起炒風，同等規格普通紙箱的價格為3元，茅台紙箱卻被炒到高達500元，相差167倍。 內地傳媒引述業內人士解釋，茅台紙箱可以讓單瓶茅台的價格更高，或者增強收藏、升值潛力，乃至送禮亦會更有面子。但同時造假者亦會搶購茅台紙箱，「甚至局部經銷商也會這麼幹，把高仿酒和真酒混在一個箱子裡。」

換言之，能夠裝入6瓶茅台的茅台紙箱，將能使散裝茅台升值3600元，淨賺3100元。（微博）

報道指，之所以會出現茅台紙箱，是因為在今年1月1日開始，為穩定市場供應，貴州茅台推出「100%開箱銷售」政策，以打擊「炒酒」及控制價格。有業內人士指出，事實上原箱裝與散裝的茅台，一直以來價格上有不少差距，如今已達500元至600元之多。原箱茅台售價為每瓶3300元，散裝茅台則是每瓶2700元。換言之，能夠裝入6瓶茅台的茅台紙箱，將能使散裝茅台升值3600元，淨賺3100元。

茅台價格昂價，但在內地仍然有價有市。（視覺中國）

白酒專家肖竹青亦稱，會有三類人青睞原箱茅台，一類是想買來送禮，與散裝相比更有面子、一類是想收藏，坐等升值、還有一類是對品質有苛求，原箱茅台的防偽系數要高於散裝茅台。有白酒經銷商更稱，500元一個茅台紙箱實在不足為奇，因為「上有政策下有對策」，只要茅台的稀缺屬性不解決，茅台渾身上下都會是寶，因為有利可圖。

（綜合報道）