貴州茅台市值高達3.27萬億元　僅次上海北京成「中國第三大城市」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-11 16:14

貴州茅台（600519.SH）在鼠年最後一個交易日股價再創歷史新高，連續突破2500元、2600元兩大關口，最新報2601元，升幅超過5%，市值達3.27萬億元。整個鼠年，貴州茅台股價漲幅超過130%。 有趣的是，若然單看市值數字與城市GDP，貴州茅台已經成為中國第三大「城市」，排在上海及北京之後，勝於深圳。

貴州茅台股價連破2500元及2600元兩大關口，市值達3.27萬億元。（視覺中國）

根據官方公布的2020年經濟發展情況及GDP增長情況，城市GDP排名頭十位依次是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京。其中上海為3.87萬億元、北京為3.61萬億元、深圳為2.8萬億元、廣州為2.5萬億元。市值達3.27萬億元的貴州茅名就這樣成功「插隊」，一躍成為中國第三大「城市」。

據介紹，貴州茅台歲晚依然忙碌，一口氣公布多項投資項目，並且全部都是所需資金由公司自籌解決。當中包括有擬投資不超過4.6億元實施「十三五」中華片區酒庫續建工程建設項目，項目規劃建設酒庫15幢，設計總儲酒能力1.84萬噸；擬投資不超過3342萬元，實施和義興酒業分公司201廠大地片區清污分流管網升級改造工程；擬投資不超過2620萬元，實施和義興酒業分公司301廠清污分流管網升級改造、河道清淤及河床修復工程；擬投資不超過2.24億元實施「智慧茅台」建設一期一批項目等。

貴州茅台市值達3.27萬億元，比起深圳GDP的2.8萬億元更高，僅次於上海及北京。（視覺中國）

同時，貴州茅台亦宣布終止4個捐贈事項，合計金額多達8.2億元。內地傳媒報道認為，貴州茅台今次是一個具有標志性意義的決定，即使是做社會公益，也必須尊重中小股東訴求、審慎決策程序。

事實上，上述捐贈事項最初曾招來大批中小投資者批評，甚至向上交所、證監會、國家信訪局等實名舉報貴州茅台涉嫌非法捐贈。一方面認為公司董事會並沒有獲得股東大會授權，程序上並不合規。另一方面捐贈屬於無償支出，相當於淨利潤直接減少，關乎每一位投資者的自身利益。

貴州茅台獲券商看好股價一年目標價至3000元。（視覺中國）

正因為貴州茅台能夠「撥亂反正」，消息公布後隨即獲內地券商中信證券看好，認為即使市值突破3萬億元後，貴州茅台仍然有廣闊長期空間，上調一年目標價至3000元。

（綜合報道）