重慶夫妻製售假酒遭逮　窩點衛生差劣竟炮製「絲襪茅台」

在國慶中秋雙節長假期效應下，內地消費市場回暖，惟不法之徙從中窺見「商機」，竟製造銷售假冒偽劣飛天茅台。 重慶南岸區警方日前接獲情報後，經統一部署，在製假窩點將一對「夫妻檔」疑犯抓獲歸案。警員案中共查獲窩點2個，並扣押數十箱灌裝好的仿製茅台酒。

事源9月中旬，南坪鎮派出所接到一男子報警，稱其在某煙酒店購買了10箱53°飛天茅台，卻在飲用時察覺口感不對，懷疑購買到了假酒。警員隨即聯繫茅台打假辦公室工作人員，就該批飛天茅台進行了鑑定，並證實是假酒。

警方之後傳喚煙酒店老闆，對方指自己並不知道該酒有問題，並透露貨源均來自一名李姓女子。經過進一步布控及為期半個月的嚴密偵查，警方查明李女及其張姓丈夫均從事製假販假，於是經統一部署，在一次交易現場作出拘捕。

不過更令人髮指的是，警方查獲製假窩點時發現疑犯為將利潤最大化，竟枉顧消費者身體健康，不但窩點的衛生條件與正規的差之千里，灌裝的工具更是簡陋，疑犯會將絲襪套於漏斗上，進行原始的過濾灌裝。

李女及張男已於10月中旬被南岸區公安分局依法採取刑事強制措施，警方提醒民眾購買高檔物品時應循正規渠道並當面驗明真偽，以免財物及健康兩失。

（華龍網）