農曆新年｜微信公布收發紅包次數Top5省份　廣東省居首位

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-19 22:54

內地農曆新年假期結束後的第二天，微信發布《2021雲上春節社交生活報告》，（報告中數據統計時間段為年三十至年初五）。報告顯示，廣東省成為收發微信紅包次數最多的省份，緊跟其後的依次是江蘇省、浙江省、山東省和河北省。

廣東省成為收發微信紅包次數最多的省份。（微信）

報告指出，今年當面送祝福的機會少了，大家在微信紅包上玩出了更多的新花樣。微信紅包封面於今年大受歡迎，春節期間新上架的紅包封面總數為3000萬款，微信用戶人均擁有7.37個紅包封面。

報告稱，「就地過年」的背景下，使用視頻拜年、用短視頻記錄春節生活的新趨勢尤為突顯。春節最愛刷視頻號的城市是北京，廣州則是最愛發視頻號的城市。北京、深圳、上海、廣州、成都成為最喜歡視頻號直播的5個城市。

微信紅包封面於今年大受歡迎。（網上圖片）

另外，在圍繞微信的生活方式上，春節期間微信所有用戶的微信運動步數總數達13.5萬億步，如果按照每步0.5米計算，可以繞地球16.8萬圈。年初一是大家走路最多的一天，而年初四則是最「宅」的一天。

報告又指，微信中的外賣活躍度亦按年增長163%；百貨及購物中心小程序訪問次數按年增長6倍；餐飲小程序訪問次數按年增長4.5倍；政務民生類小程序訪問次數按年增長近3倍；所有微信讀書用戶閱讀總時長高達1935萬小時。

（澎湃新聞）