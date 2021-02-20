中印衝突｜印軍事後「丟下大量人員」　官媒稱有善待包括醫療救治

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-20 12:32

《解放軍報》在周五（19日）報道中首次披露中印兩軍部隊，去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突的細節，證實當時造成共有4名解放軍死亡。報道並有提及事後「（印軍）丟下大量越線和傷亡人員」。 官方傳媒《環球時報》引述消息稱，解放軍善待該些被丟下的印軍，有給予醫療救治及生活保障。

加勒萬河谷衝突現場（點擊大圖瀏覽）：

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據《解放軍報》報道，當時印軍公然違背雙方達成的共識，越線搭設帳篷，並且是早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使退讓。解放軍一方則是由團長祁發寶帶領數人前出交涉。解放軍與印軍爆發流血衝突，報道其後指「增援隊伍及時趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價」。

《環球時報》引述消息稱，中華民族是愛好和平的民族，「中國軍隊向來是仁義之師，有優待俘虜的優良傳統」，在今次的衝突中亦是「仁至義盡」，「對被丟下的印方人員根據實際條件給予了醫療救治和生活保障，並已將他們及其武器裝備全部移交給印方」。

中印在拉達克加勒萬河谷有主權爭議（點擊大圖觀看）

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報道又指，在衝突發生後印度媒體反復炒作抹黑，但中方一直保持克制態度，「這體現了中國作為負責任大國維護地區穩定的胸懷擔當，體現了維護中印兩國關系大局和邊境地區和平安寧的真誠意願」。

（綜合報道）