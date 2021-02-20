中疾控主任高福：已接種3100萬劑疫苗　中國進入疫情最後撲滅階段

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-20 17:54

中國疾病預防控制中心主任高福近日在中心的周報上發文，提到截至2021年2月3日，中國已接種3100萬劑新冠滅活疫苗。 高福指，目前中國已進入新冠疫情最後的撲滅階段。

高福介紹，在中國疫苗接種的人包括有一線醫護人員、冷鏈行業工作人員、海外工作或學習的人員等，不良反應率不高於流感疫苗，證明其安全性。

高福表示，中國已進入疫情最後撲滅階段。（視覺中國）

高福稱，中國在發現新型冠狀病毒後，立刻在全國範圍內啟動防止新冠病毒肺炎的工作，用約2個月的時間將國內病例的日增數量下降至個位數，用約3個月取得武漢疫情的決定性勝利，並總結出「早發現、早報告、早隔離、早治療」的「四早」原則，以及有根據不同地區風險監測和評估 ，建立靈活有效的隔離管控措施。

例如在2020年至2021年冬春季節，河北、吉林、黑龍江三省的農村地區出現大規模地方性疫情，共報告新冠肺炎確診病例2000多宗，但最終疫情都得到有效控制。

高福最後表示，新型冠狀病毒肺炎或將成為在全球或局部地區長期流行的傳染性疾病，同時人類關於新冠病毒的認知也在不斷更新，比如被感染的患者可能將面對長期的後遺症、反覆感染、「復陽」和長時間或間歇性的潛伏期等。雖然已經研發出新冠疫苗，但是新的病毒變種的出現導致傳染性增加、局地疫情惡化等情況，都將帶來更大的挑戰。

高福稱，面對這個全新的病毒，還需要持續的研究，更加深入地了解，也期待更加開放和包容的國際合作與援助。

（綜合報道）