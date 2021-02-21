新冠疫苗｜浙江高學歷者、醫療人員接種意願低　副作用為主要顧慮

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 10:54

內地正開展全民免費接種新冠肺炎疫苗工作，截至本月9日，全國累計報告接種4052萬劑次。不過，《中國疫苗和免疫》雜誌上周四（18日）在網上首發的《浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查》（下稱《調查》）論文，指出女性、高學歷者和醫療人員的接種意願低，並以擔心疫苗的副作用為主要顧慮。

科興疫苗製造過程。（新華社）

《調查》由中國疾控中心和浙江省疾控中心，中國疾控中心主任高福作為通信作者之一位列名其中。文章指出，在756名醫療衛生人員中，他們對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願分別為42.46%和27.65%，明顯低於普通人群中新冠疫苗約90%的接種意願，建議制定針對性的策略，以解決醫療衛生人員對疫苗猶豫和不推薦問題。

文章指出，緊急使用比上市後使用的接種意願高，是由於前者為政府組織，後者為自願選擇，政府在疫苗接種推廣中扮演重要角色。在願意接種新冠疫苗的人群中，贊同和非常贊同「如果國家推薦接種，相信接種是有益的」分別佔30.66%和60.77 %。

科興疫苗製造過程。（新華社）

對於願意接種新冠疫苗的調查對象而言，以「如果國家推薦接種，相信接種是有益的」的選擇最多，佔91.43%，其餘依次為「可以保護家人/朋友/同事不受感染」、「接種疫苗對預防新冠肺炎非常有效」、「接種新冠疫苗是安全的」。

在新冠疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願低。作者分析認為，接種意願與高學歷人士接受的社交網絡信息更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。另外，調查發現男性比女性更願意接種，作者認為與男性在緊急使用條件下更可能參與前線救治和防控有關。

在不願意接種的人群中，以「擔心新冠疫苗的副作用」為主要顧慮，佔57.69%，其餘依次為「懷疑新冠疫苗的有效性」、「當地已無新冠病例，不需接種疫苗」、「新冠疫苗需收費」、「社區健康服務中心接種疫苗不方便」。

同時，醫療衛生人員的年齡愈大，接種新冠疫苗的意願愈高。作者指出，老年人和患有嚴重基礎疾病的人，罹患新冠肺炎和病死的比率相對較高，因此該共識會在老年人群中造成較大的擔憂。

調查於去年9月至10月以網上發布問卷的方式收集被調查者的自我報告信息，756名調查對象是來自浙江省、市、縣級的醫療和疾控工作人員，當中醫療、疾控人員分別佔69.58%、30.42%；男女性別比為1:2.02；18-30歲、31-40 歲、41-50 歲、≥51 歲分別佔24.73%、36.11%、27.12%、12.04%；超過七成來自市區或城郊，不到三成來自鄉村；中專及以下、大專/大學、碩士及以上學歷分別佔3.31%、77.78%、18.91%。

（澎湃新聞）