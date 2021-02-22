中央一號文件：解決「三農」問題　農民收入增長繼續快於城鎮居民

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-22 17:02

新華社21日（周日）報道，中共中央發布發布一號文件《全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》，表示堅持解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，今年的目標任務是農業供給側結構性改革深入推進，糧食播種面積保持穩定、產量達到1.3萬億斤以上，生豬產業平穩發展，農產品質量和食品安全水平進一步提高，農民收入增長繼續快於城鎮居民，脫貧攻堅成果持續鞏固。

一號文件指，要大力實施鄉村建設行動，當中的措施包括推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。（資料圖片）

此外，文件又指出，要實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期，做到扶上馬送一程。過渡期內保持現有主要幫扶政策總體穩定。

文件又指，要加快推進農業現代化，提升糧食和重要農產品供給保障能力，加強口岸檢疫及外來入侵物種防控等，構建現代鄉村產業體系，推進農業綠色發展；加快推進村莊規劃工作，加強鄉村公共基礎設施建設；加強黨對「三農」工作的全面領導。

文件提出，針對全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，大力實施鄉村建設行動。當中的措施包括推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，有條件的地區按照小城市標準建設縣城；推動農村千兆光網、第五代移動通信（5G）、移動物聯網與城市同步規劃建設；提升鄉鎮衛生院醫療服務能力，選建一批中心衛生院；實施農村供水保障工程，有條件的地區推進城鄉供水一體化，到2025年農村自來水普及率達到88%等。

在22日（周一）召開的國新辦新聞發布會上，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健表示，農民收入持續較快增長，農民收入增速連續11年快於城鎮居民，城鄉居民收入差距由上年的2.64：1縮小到2.56：1，農民人均收入提前一年實現比2010年翻一番目標。

（綜合報道）