新冠肺炎｜國藥集團：適用於3至17歲人群疫苗不久將投入使用

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-22 20:23

國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，於去年12月30日獲得國家藥監局批准附條件上市，成為中國第一款獲批上市的新冠疫苗，並在多地開展重點人群接種。 對於18歲以下人群何時能使用國藥疫苗的問題，國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨表示，適用於3歲至17歲的人群的疫苗不久也將投入使用。

據央視財經頻道2月21日消息，劉敬楨介紹說，今年國藥中國生物新冠滅活疫苗產能在10億劑次水平，可以充分供應市場。另外，武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗也正在申請附條件上市。

他表示，截至目前，國藥集團的新冠滅活疫苗已經在全球使用了4,300多萬劑次，國內超過3,400萬劑次。

對於18歲以下人群何時能使用新冠疫苗問題，劉敬楨回應稱，「到目前為止，使用我們的疫苗，最大的年齡已經接近100歲。3歲至17歲的人群我們的臨床試驗各方面的效果，和18歲至59歲之間的人群基本沒有什麼太大的差別。所以我相信，3歲至17歲的人群也很快進入使用階段。」

此外，國藥集團也正在研發新冠重組蛋白疫苗，即將進入臨床試驗階段。劉敬楨認為，新冠重組蛋白疫苗使用效果可能會更好於新冠滅活疫苗，同時量產相對新冠滅活疫苗容易。重組蛋白疫苗研發成功以後，會很快實現數量上的倍增。

中國新冠肺炎疫苗在國際市場上頗有競爭力（請點大圖瀏覽）：

2020年12月30日，國藥集團疫苗成為中國首個獲批上市的疫苗。2021年2月5日，中國國家藥品監督管理局批准科興疫苗附條件上市，成為中國第二款上市疫苗。