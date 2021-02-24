「天問一號」進入停泊軌道偵測火星地形　預定於5月擇機降落

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-24 13:05

2月24日，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器實施第三次近火制動，進入火星停泊軌道。

據官方央視新聞報道，當天6時29分，「天問一號」探測器進入近火點280千米、遠火點5.9萬千米、周期2個火星日的火星停泊軌道。

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「天問一號」探測器將在停泊軌道上運行約3個月，環繞器7台載荷將全部開機，開始科學探測。同時，載荷中的中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等將對預選着陸區地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，為預定於5月擇機着陸火星做好準備。

「天問一號」探測器自2020年7月23日成功發射以來，已在軌飛行215天，距離地球2.12億千米。

2021年2月10日「天問一號」探測器進入環火軌道，於2月15日實施了遠火點軌道平面機動，2月20日實施了第二次近火制動，目前設備狀態正常，各項飛控工作正常開展。

稍早前的2月12日，「天問一號」探測器成功實施火星捕獲，標誌中國首次火星探測任務環繞火星獲得成功。

「天問一號」探測器火星捕獲過程（點擊大圖瀏覽）：

2月5日，「天問一號」傳回首幅火星圖像，火星多處標誌性地貌清晰可見。彼時，「天問一號」距離火星約220萬公里，火星地貌則包括阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑以及水手峽谷等。

相比月球探測，火星探測任務的難度更大。由於火星相對地球距離較為遙遠，對發射、軌道、控制、通信和電源等技術都提出了很高的要求。目前，人類已對火星實施了44次探測任務，其中僅成功了24次。

另外，中國還將發射太空站核心艙。2月22日，將執行中國空間站天和核心艙發射任務的長征五號B遙二運載火箭運抵發射場。

長征五號B遙二運載火箭運抵發射場，未來將執行中國空間站天和核心艙發射任務（點擊大圖瀏覽）：

中國載人航天工程總設計師曾介紹稱，中國將建成首個長期在軌飛行的具有國際先進水平的載人太空站，並在上面開展大規模太空科學研究。