新冠肺炎｜國藥集團第二款滅活疫苗上市申請獲受理　保護率達72%

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-24 18:01

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所（下稱中國生物武漢所）今日（24日）透露，中國生物武漢所周日（21日）已向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。 中國生物武漢所公布，新冠滅活疫苗接種後安全性良好，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，保護效力為72.51%。

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗。（澎湃新聞）

國藥集團中國生物旗下有兩款滅活疫苗，其中中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗，已於去年12月30日獲批附條件上市。中期分析結果顯示，該疫苗保護效力為79.34%。若中國生物武漢所的新冠滅活疫苗也順利獲批，將是國藥集團獲批的第二款新冠疫苗。

中國生物武漢所介紹，自去年7月16日起，中國生物武漢所已在阿聯酋等多個國家開展新冠滅活疫苗第三期臨床試驗，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」。本次公布的數據，是經統計分析的三期臨床試驗期中分析數據結果，該結果達到世界衛生組織相關技術標準，以及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

除了滅活疫苗，國藥集團正在研發的新冠重組蛋白疫苗即將進入臨床試驗階段。國藥集團董事長劉敬楨接受央視訪問時稱，新冠重組蛋白疫苗或比新冠滅活疫苗更好，且量產相對容易。截至目前，國藥集團生產的新冠滅活疫苗已在全球使用4300多萬劑，其中在中國就超過3400萬劑次。

（澎湃新聞）