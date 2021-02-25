心急去澳門購物懶理簽注過期　女子尾隨他人經自助通道過關被截

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-25 15:20

內地一名陳姓女子日前經拱北口岸出境前往澳門旅遊時，企圖尾隨他人經自助通道蒙混「過關」，被珠海邊檢總站拱北邊檢站的民警當場攔截。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自2月23日凌晨零時起，所有自內地入境澳門的人士無須隔離。圖為2月15日，旅客在澳門大三巴牌坊前地手信街遊覽。（新華社）

據內媒報道，事發在周一（22日）下午3時，陳女欲經拱北口岸前往澳門旅遊購物，但她在檢查證件後發現自己所持證件的赴澳簽注過期，並多次諮詢地方出入境管理部門關於簽注辦理問題。

當得知疫情期間異地簽注辦理申請無法在當天完成後，陳女明知道通關規定，卻出於僥倖心理想走「捷徑」。她在進入口岸出境大廳後，故意緊隨一名旅客同時進入自助通道，企圖蒙混「過關」，值班民警及時發現後將其攔截。

陳女事後承認自己非首次使用自助通道通關，而這次「尾隨」是因為急著去旅遊，為求省事才想出的辦法。據悉，陳女的行為已構成逃避邊防檢查違法事實，拱北邊檢站根據《出境入境管理法》相關規定，對她處以2000元人民幣罰款。

拱北邊檢提醒，出入境通關時無論是選擇人工通道還是自助通道，只要未經邊檢機關查驗准許而試圖蒙混通關均屬違法行為。簽注如因過期等原因失效，需及時聯繫地方出入境管理部門進行更新辦理，切勿動「歪心思」和以身試法。

（南方網）