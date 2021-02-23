兩會｜經民聯提案爭取「疫苗通關通行證」　接種後港人北上免隔離

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-23 18:40

全國「兩會」下月初在北京召開，經民聯的港區人大代表、全國政協委員提出17項提案。該黨政協委員聯合建議中央設立中港認可的「疫苗通關通行證」，為香港市民接種疫苗提供誘因，重啟兩地人員往來。 經民聯建議，擴大、優化大灣區「港人港稅」政策、推動大灣區電子支付系統互聯互通、發放「大灣區通行證」予在港外籍人士，方便他們到大灣區進行科研或商務交流等。

爭取設立「疫苗通關通行證」 6至7成人接種群體免疫

經民聯主席、全國政協委員盧偉國表示，將提出聯合提案，爭取中央支持設立「疫苗通關通行證」，讓已接種新冠疫苗並持有病毒檢測陰性結果的港人，免隔離前往內地，並進一步將「通行證」推動至世界各國互認，為港人接種疫苗提供更大誘因。他希望中央加大對港支持，確保國產疫苗盡快、充足地供港。

全國政協委員林健鋒表示，接種疫苗的好處比不接種的多，約6至7成成年人接種疫苗後便會產生群體效應，呼籲市民接種疫苗。

▼特首林鄭月娥率先接種疫苗▼

倡優化「港人港稅」 簽發「大灣區外籍人才通行證」

經民聯就粵港澳大灣區發展提出多項提案，盧偉國建議，推動大灣區科技市埸一體化，加快深港科技創新合作區建設進度，並設立「大灣區重點科研專案」基金，解決兩地科研管理制度差異的障礙，逐步建立大灣區科研合作機制和平台。

全國政協常委林建岳提出，支持發揮香港「雙接軌」作用，參與國家「雙循環」戰略，包括支持香港發揮好內地企業境外融資及「走出去」平台的作用；支持香港發揮「總部經濟」作用，推動更多內地大型企業落戶香港等。

身兼全國政協委員的立法會主席梁君彥建議，擴大並優化大灣區「港人港稅」政策，容許港人只需按1５%稅率繳稅，以直接免徵代替「先繳後補」，以及推動大灣區電子支付系統互聯互通，推出粵港澳互通的支付應用程式。

港區人大代表洪為民提出簽發「大灣區外籍人才通行證」，便利在港外籍人士進出大灣區進行科研或商務交流，並容許他們申請大灣區「港人港稅」優惠，以吸引外籍人才到大灣區發展。