解放軍西部戰區運-20進行訓練　項目包括空投空降及極限飛行

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-25 19:59

近日，中國西部戰區空軍航空兵某團正在進行運-20的空投空降、模擬發動機停車、極限飛行等課目訓練，引起關注。

據央視節目《軍事報道》官微2月24日影片顯示，運-20大型運輸機正在停機坪上滑出，四台大推力發動機為執行大航程大載重運輸投送任務持續提供動力。解放軍空軍在每個訓練課目中讓運-20這做到精準高效。

其中，空投空降是軍用大型運輸機的一項主要作戰任務，這也是西部戰區空軍某團常態訓練課目。訓練中，飛行員們隨時掌握氣象數據和飛行參數，駕駛運-20進入目標地域，實施精準空投。

在接續進行的是模擬發動機故障下的着陸和復飛課目，飛行員只能通過儀表，快速修正飛行偏差。按照機組資源管理規定，在飛行中，不僅每個動作要按照標準操作程序嚴格執行，就連對話也要遵照統一的規範標準。

另外，空軍航空兵某團副團長表示，下一階段，將會貼近實戰化訓練，培養技術能力和非技術能力。

一直以來，運-20動態備受外界關注（點擊大圖瀏覽）：

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據了解，運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7,800公里，其戰略投射能力足以涵蓋全亞洲，包括印度洋、非洲等地都足以應付其戰略投射需求。且運-20將數位化座艙引入，能夠大幅提升飛行效率，減少操控障礙。

另外，運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸），美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是中國空軍主力運輸機。

目前，中國空軍兩大戰區——西部戰區和中部戰區的空軍部隊裝備有運-20，儘管實際數目不詳，但據公開信息統計，該機服役數量已超20架。