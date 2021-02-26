鄭爽代孕風波︱被封殺後主演電視劇難上映　鄭爽遭出品方告上法庭

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-26 13:39

內地女星鄭爽因代孕棄養事件備受批評，甚至遭廣電總局封殺，不但各大綜藝、代言紛紛與其劃清界線，而且所主演的戲劇上映無期。 內地傳媒報道，其中一部鄭爽主演電視劇《翡翠戀人》，其出品方關聯公司近日已將鄭爽告上法庭。

報道指，海寧東開之星影視投資有限公司日前新增一則開庭公告，案件將於3月23日開庭審理，案由為服務合同糾紛，鄭爽為被告。海寧東開之星影視投資有限公司子公司東開之星（北京）影視投資有限公司，是《翡翠戀人》的出品公司之一，鄭爽飾演女主角。事實上，《翡翠戀人》原定推出時間是2016年，但一直未能上映。鄭爽「出事」後，《翡翠戀人》恐怕更難推出。

據介紹，《翡翠戀人》以1930年的上海為背景，講述一個情感迷糊的「女神經」，經歷重重打擊後蛻變成女神，並且與游走於黑白兩道之間的海歸總裁，展開一段不是冤家不聚頭的愛情故事。

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有律師接受訪問時表示，具體賠償數額將依照合同約定為準，藝人的劣跡行為導致影片無法如約上線，和一般的違約行為在合同中其實並無二致，藝人因無法維護其自身形像導致合約方受損本身就是服務合同中約定的違約行為之一。

不過，律師同時指出對於影視劇或者綜藝型的服務合同，即使藝人的片酬再高也不可能承受得起賠償上億元人民幣的影視或者綜藝製作費用，故通常雙方會約定賠償上限，例如以所收取的全部合同款為限，或者是不超過總合同金額的30%。

（綜合報道）