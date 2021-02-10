鄭爽落魄變紙片人回鄉過年　傳一家人遭鄰居集體嫌棄

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-10 10:30

內地女星鄭爽因代孕棄養風波而遭到全面封殺，在演藝事業停擺之時又適逢農曆新年到來，就在近日有網友就影到鄭爽獨自一人拖着行李箱準備回老家瀋陽過年。另外，還傳出她遭到鄰居集體嫌棄，並想轉跑道做網紅直播接商演等，但完全沒有人敢請她，網友們都不知道她能何去何從。

鄭爽因為代孕棄養風波而遭到全面封殺。（微博圖片）

從前鄭爽所到之處都有好多粉絲追隨，但近日她被發現獨自一人拖着行李箱現身機場時，已經沒有前呼後擁的盛況出現。眼見她形單隻影現身整個人非常落魄，而且身材消瘦許多似足紙片人，不禁讓人感到唏噓。雖然打算回老家過年，但網上卻傳出鄭爽的所住的小區已經知道她所發生的事，鄰居們集體嫌棄他們一家人，紛紛表明要遠離他們，似乎變成了過街老鼠。

另外，鄭爽畢竟在娛樂圈多年，所以傳出她即使日後未能在電視機或大銀幕出現，她將轉移網紅事業發展，靠着還有些名氣直播帶貨出現公眾面前，而且還可以接商演等。不過有網友就指出廣電局方面已經下了封殺令，明確寫着不會為醜聞劣跡者提供露臉發聲的機會或平台，相信沒有平台敢為她提供出鏡機會，而商演亦相信沒有人敢請她。

鄭爽被發現拖着行李箱準備回老家瀋陽過年。（微博圖片）

除此之外，鄭爽還被傳出向男星馬天宇借錢救急，亦正在賣屋賣車中，疑急用錢向各大公司付賠償金。另外，鄭爽還被傳因為遭到鄰居集體嫌棄，所以她目前在當地只租屋住，更打算不再理娛樂圈的事，疑想開奶茶店謀生而已，種種傳聞層出不窮，不禁讓人覺得她已經難回到昔日的光輝，不少網友都認為她咎由自取。

鄭爽一家疑遭到鄰居集體嫌棄。（鄭爽微博圖片）