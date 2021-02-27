中國共產黨成立100周年　將首次頒授「七一勛章」表彰優秀黨員

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-27 16:58

官方傳媒報道，2021年時值是中國共產黨成立100周年，中共中央決定以中共中央名義首次頒授「七一勛章」，表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織。

據中共中央辦公廳的通知，要通過「七一勛章」的頒授和表彰，充分展示功勛模範和先進典型的精神風範，充分展示廣大黨組織和黨員在各條戰線、各個領域、各項工作中取得的豐碩成果；大力弘揚信念堅定、對黨忠誠、勇於擔當、無私奉獻的崇高品格，推動全黨形成見賢思齊、爭做先鋒的良好氛圍，進一步統一思想、振奮人心、鼓舞士氣；激勵各級黨組織和廣大黨員增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不忘初心、牢記使命。

通知亦有列明「七一勛章」提名人選和全國「兩優一先」推薦人選的數量、基本條件和提名（推薦）辦法，要求各提名（推薦）單位嚴格按照相關黨內法規規定的標準、條件和程序進行，全面考察提名人選和推薦對象的一貫表現，以實際貢獻作為評判標準。要充分發揚民主，廣泛聽取各方面意見，充分體現先進性、代表性和時代性。

據介紹，「七一勛章」是現行中國共產黨功勛榮譽制度中的最高級別，由中共中央委員會決定、中共總書記授予，於2017年7月22日起啟用。

（新華社）