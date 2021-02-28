吉林化纖廠因電纜短路停止排風　工人吸入毒氣釀5死8傷

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-28 15:22

吉林化纖集團昨日（27日）在生產過程中因高壓電纜短路停電，生產廠房部分排風設備停止運行，多名工人吸入有毒氣體後不適，造成5死8傷。

事發於昨晚9時半，工廠在生產過程中因高壓電纜短路停電，直至晚上11時10分才恢復供電。相關崗位工人在準備恢復生產過程中吸入有毒氣體，全部人立即被送院救治，其中5人搶救後不治，另8名傷者目前生命體徵平穩，沒有生命危險。

事故發生後，地方黨委政府第一時間趕到現場指揮救援，成立現場事故處置組、事故調查組、環境監測組、醫療救治組、善後工作組，全力做好各項應急處置工作，並到醫院組織專業力量全力救治傷者。

吉林化纖集團以化學纖維生產銷售為主。（微博）

目前，事故現場已處理完畢，通風系統全面恢復，次生災害因素全部排除。經生態環境部門對廠區及周邊環境進行監測，未檢出有害氣體。事故原因正在調查。

吉林化纖集團的官網顯示，公司以化學纖維生產銷售為主，主導產品涵蓋生物基人造絲、竹纖維、腈綸纖維、碳纖維、化纖漿粕、紗線六大系列450多個品種，客戶廣布國內外，其中生物基人造絲年產能6.8萬噸，佔全球產能的27%，廣泛應用於內衣、高檔服裝、床品、裝飾及日用品等紡織品領域。

（綜合報道）