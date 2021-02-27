湖南4歲女誤入攪拌機致粉身碎骨命危　地盤被揭停工卻未斷電

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-27 19:26

湖南衡陽祁東縣一名4歲女童周三（24日）與同伴誤入地盤玩耍，結果不慎遭攪拌機攪致粉身碎骨，被送往醫院深切治療部（ICU）接受插呼吸機搶救，至今未醒。其父李先生周五（26日）表示，事發時該混凝土攪拌機已停工，惟未斷電，經過協商，施工方願意賠償5萬元（人民幣．下同），惟醫院方面稱重症治療需要20萬元，「我現在只希望我女兒能早點醒過來」。

李先生指，事發地距離他們家非常近，或許僅得一分鐘路程。李先生女兒周三下午約6時半和鄰居兩個小孩一起在家附近玩耍，隨後便跑到地盤，現場沒有其他家長。他指，自己當時在家煮飯，直到其中一個孩子跑回家中，他們才得知出事，於是到現場關掉攪拌機，並趕緊將女兒送到醫院搶救。

據指，女童情況非常嚴重，瞳孔也放大，生命危在旦夕，「很多地方骨頭碎了，肺部出血，肝出血，頭部骨折，頸椎骨折，肩骨頭斷了，盆骨斷了，小腿斷了……」

李先生自責表示：「孩子出事的時候我不在，也有一定的監護責任，我現在就希望我們雙方一起湊錢救我女兒。」

李先生續稱，涉事地盤緊靠社區，既無設置障礙物，也沒有警示，十分簡陋，涉事攪拌機就這樣放在人行道上，且更未斷電。李先生最後決定報警，地盤負責人一開始表示願賠償3000元，隨後又提升到5000元，惟李先生認為只是杯水車薪，根本緩解不了困境，遂拒絕。至周四（25日），施工方始稱願提供5萬元的賠償費用。

（紫牛新聞）