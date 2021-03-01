中印衝突︱微博「大V」詆譭陣亡解放軍被捕　官媒公布懺悔畫面

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-01 22:08

名為「辣筆小球」的微博「大V」早前發布侮辱戍邊死亡的解放軍官兵的言論，遭以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。官媒《檢察日報》旗下平台發布「辣筆小球」被捕後的畫面，可見他懺悔稱，「我的行為是一種良知泯滅的行為」。

3月1日，「南京檢察」官方微信公號發布消息稱，南京檢察機關依法對「辣筆小球」微博主仇某明批准逮捕，同時決定開展公益訴訟調查。

隨後，最高檢機關報《檢察日報》主辦的短片品牌「正義酷」在官方微博發布「辣筆小球」被捕後畫面，他在影片中表示，「我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」

他還表示，「我的網絡文風輕狂、誇張，喜歡用一些特立獨行的觀點，和一些冷僻、生僻的詞彙描述事情。我能拿個手機坐在家裏發這樣的微博，這樣和平的環境，是戍邊戰士用生命、鮮血換來的，而我在事實不明朗、掌握信息不全面的情況下，還用這樣輕浮的詞彙描述戍邊團長，不僅是貶低這位團長的形象，也是影響了整個邊防戰士的形象。」

據此前報道，「辣筆小球」是於2月19日晚在微博上發布詆譭戍邊死亡解放軍的言論。當天稍早前，中國軍方披露，在中印加勒萬河谷衝突中，4名解放軍官兵死亡，1名團長受重傷。

「辣筆小球」當日發文稱，「最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是『飛將+脱兔+神機+血路+強運』。在此基礎上，『外軍潰不成軍、抱頭逃竄』。反正，我們贏了」。

大V「辣筆小球」自稱其行為是一種「良知泯滅」的行為。（微博@正義酷）

針對中國官方為何在時隔8個月後才公布信息的熱點話題，「辣筆小球」表示，解放軍傷陣亡人數絕對不止4人，「這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小」。

「辣筆小球」的上述「點評」除引發官媒集體譴責外，微博亦對其做出封號處理。值得注意的是，「辣筆小球」被捕的時間，也是「侮辱、誹謗英雄烈士」等行為正式被列入中國刑法首日。根據中國《刑法修正案（十一）》第三十五條，在刑法第二百九十九條後增加一條，作為第二百九十九條之一：「侮辱、誹謗或者以其他方式侵害烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。」