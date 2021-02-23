中印衝突｜內地嚴查詆譭解放軍言論　6人被拘1人遭網絡追逃

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-23 11:42

《解放軍報》在周五（19日）報道中首次披露中印兩軍部隊，去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突的細節，證實當時造成共有4名解放軍死亡。 連日來有多名網民被指在微博等社交平台上發表詆譭解放軍的言論，已有6人因「詆譭衛國戍邊英雄官兵」被拘。

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，內地警方目前至少已追查7則網絡言論，其中6人被拘留，另1人因身處國外而被「網絡追逃」。6名被拘者分布在北京、河北秦皇島、貴州貴陽、廣東茂名、四川綿陽、江蘇南京等地，被追逃的1人則為重慶籍。

各地的公安對7人的逮捕通報，內容均提及涉案人在網絡發表「詆譭衛國戍邊英雄官兵言論」，「經網友舉報展開追查」。同時強調「網絡空間不是法外之地，英雄烈士不容褻瀆」，「公安機關將依法嚴厲打擊」。至於被拘的6人，其中3人被刑事拘留，另3人則分別被處以行政拘留7日、13日、15日的處罰。

中印衝突︱軍媒首證4名解放軍陣亡：為救戰友衝入石頭雨、棍棒陣

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在這6人中，以網名為「辣筆小球」的人最受矚目。他發文質疑，「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脱兔+神機+血路+強運』」。這位粉絲超240萬的網絡大V還說，「能這麼寫就不錯了。你仔細品，犧牲的這4位都是因為『營救』而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小」。

微博最初對「辣筆小球」處以禁言一年處罰，並表明會依據法律法規要求作出進一步處置。隨後微博宣布關閉「辣筆小球」的帳號，同時使用人持有的另一個帳號「球夜行」也要一同關閉。

網絡大V「辣筆小球」被輿論「討伐」（點擊大圖瀏覽）：