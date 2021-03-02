報告：內地青少年睡眠不足日趨嚴重　95.5%小學生睡眠時長未達標

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-02 14:49

周一（1日），《中國國民心理健康發展報告(2019-2020)》在北京發布。《報告》顯示，中國青少年睡眠不足現象日趨嚴重，有95.5%的小學生、90.8%的初中生和84.1%的高中生的睡眠時長未達標。

《報告》顯示，青少年在上學日睡眠不足8小時的比例升高1個百分點。（網上圖片）

《報告》顯示，青少年在上學日睡眠不足8小時的比例升高1個百分點。2009年，有47.4%的青少年在上學日的睡眠時長在8小時及以上，2020年這一比例只有46.4%；2020年青少年的平均睡眠時長為7.8小時，比2009年降低0.3小時。另外，根據分學段分析顯示，有95.5%的小學生每天睡眠不足10小時，平均為8.7小時；有90.8%的初中生每天睡眠不足9小時，平均為7.6小時；有84.1%的高中生每天睡眠不足8小時，平均為7.2小時。

《報告》指，青少年上學日睡眠時長隨年級升高而呈現下降的趨勢，周末補覺的現象呈現學段分化。2020年各個學段青少年的睡眠時長較之前相比均呈現下降趨勢，小學和初中階段在上學日平均睡眠時長減少約40分鐘，高一、高二減少10至20分鐘；小學生周末平均睡眠時長減少約12至25.2分鐘，初一、初二年級減少約20分鐘，初三及高中階段下滑更為嚴重，減少40.2至51.3分鐘。

《報告》建議，青少年應以吃好睡好運動好為目標，全面培養健康的生活習慣，包括加大對蔬菜和水果的攝入量、延長上學日的睡眠時長和增加中小學生運動頻率。

（中新網）