新冠疫苗｜北京推進疫苗接種　要求「應接盡接」「應快盡快」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-02 15:36

內地的新冠肺炎疫情漸趨緩和，在首都北京，新冠疫苗接種工作已於1月正式展開。北京疾控中心3月1日發文表示，接種疫苗是預防疾病最有力的武器，凡是年齡在18歲以上、59歲以下的無禁忌症人群，都應該接種新冠疫苗。 截至3月1日12時，朝陽區新冠疫苗已累計接種近107萬支。

2月20日，在北京市大興區瀛海鎮一處疫苗接種點，醫護人員在掃描新冠疫苗電子監管碼，準備疫苗接種工作。（新華社）

綜合《北京日報》等內媒報道，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組3月1日召開會議，研究調度疫情防控工作。會議強調，接種疫苗是預防控制疫情的有效手段，要安全有序推進疫苗接種，做到「應接盡接」「應快盡快」。各區要強化宣傳動員、信息登記、點位配置、接種預約和培訓等工作。各行業主管部門落實監管責任，按時完成重點人群關鍵崗位人員接種。

此外，北京疾控中心2月28日發文稱，接種疫苗是預防疾病最有力的武器，凡是年齡在18歲以上、59歲以下的無禁忌症人群，都應該接種新冠疫苗。

18歲以下、60歲以上有過疫苗接種嚴重過敏反應的；有出血性疾病的；有神經系統疾病；精神疾病的；有嚴重肝腎疾病的；患有藥物不可控制的；高血壓、糖尿病並發症；惡性腫瘤；免疫缺陷等疾病的；人群懷孕的、餵奶的女性，各種疾病急性發作時的人群要暫緩接種。

北京疾控表示，已經為部分有接種需求且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種新冠疫苗，下一步將根據國家意見適時全面開展老年人接種。另外會根據疫苗研發進展和後續臨床試驗結果，按照國家統一要求安排全市18歲以下人群接種工作。

據介紹，新冠疫苗接種也開始走進北京校園。從3月1日開始，由北京市海澱區多家醫院共同組成的新冠疫苗接種隊伍到清華大學校園內開展接種工作，計劃分5天時間為全校3萬多名學生進行接種，清華大學醫院負責現場醫療保障。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，今年6月中國新冠疫苗接種率計劃達到40%。