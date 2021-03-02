新冠疫苗｜內地接種率僅3.56%　鍾南山：今年6月擬達到40%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-02 13:23

周一（1日）晚，清華大學與布魯金斯學會共同舉辦「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，今年6月，中國新冠疫苗接種率計劃達到40%。

鍾南山表示，今年6月，中國新冠疫苗接種率計劃達到40%。（中國青年報）

鍾南山說，為了能夠讓經濟復蘇、讓學校復學、讓社會活動逐漸恢復，不能長期把整個國家封閉起來，因此需要形成群體免疫。「群體免疫不能通過讓大量的人患病來實現，必須要以科學為基準，通過疫苗接種來達成這樣的目標。全球的群體免疫需要至少2-3年的時間，甚至更長。但是在中國，目前已有60個不同的疫苗項目正在進行，其中有6個項目已經進入了臨床三期的階段」

鍾南山表示，從全球來看，以色列接種疫苗人數佔總人口的比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%，但中國僅為3.56%。「我從中國疾病預防控制中心了解到，接下來，中國的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40%。時間不多，我們仍然還是有大量的工作要做」。

另外，北京市疾病預防控制中心於2月28日發布消息指，凡是年齡在18歲以上、59歲以下的人，在沒有接種禁忌症的情況下，都應該接種新冠疫苗。

據早前報道，根據數據網站Our World in Data（OWID）統計，截至2月24日，中國累計報告接種4052萬劑次新冠疫苗，數量僅次於美國的6503萬劑次。但是，若換算成每百人接種劑次，中國每百人僅接種2.82劑次疫苗，落後於每百人接種88.77劑次的以色列、每百人接種27.34劑次的英國及每百人接種19.44劑次的美國等。

（中國青年報／界面新聞）