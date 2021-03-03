山西繼母將12歲女虐打成半植物人　遭控犯虐待罪及故意傷害罪

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-03 14:07

山西懷仁12歲女孩朵朵（化名）去年5月頭部重創昏迷，被送至大同市第三人民醫院搶救，其後處於腦死亡狀態，成為半個植物人。 經傷勢檢查，醫院發現事有蹺蹊，女孩身上布滿了各種新舊傷痕，最後在警方介入下，繼母王某蓉承認經常對朵朵動粗。 內媒《紅星新聞》報道指，朔州市檢察院早前已以王某蓉犯虐待罪、故意傷害罪向法院提起公訴。

起訴書顯示，檢方經審查查明，2014年，被告人王某蓉與朵朵的父親劉先生戀愛並同居。2015年，朵朵開始與王某蓉一起共同生活，王某蓉經常以毆打、體罰、指甲掐、扭身體隱秘部位等方式虐待朵朵。2020年，王某蓉又多次對朵朵小肚子、大腿根部、會陰部等身體多部位進行扭掐、毆打，致朵朵全身多處皮膚破潰感染、全身多處軟組織損傷。

檢方又稱，2020年春節後，王某蓉多次使用鈍性外力致朵朵頭部受傷。同年5月14日凌晨，王某蓉發現朵朵昏迷，遂將其送醫救治，經診斷，朵朵硬膜下血腫、瀰漫性腦腫脹、大面積腦梗死。經鑑定，朵朵顱腦損傷程度為重傷一級。

朵朵的父親劉先生指，自己和律師擬準備提起附帶民事訴訟，目前尚未收到法院的開庭通知，「女兒每天都需要做康復治療」。

據早前報道，朵朵去年被送至大同市第三人民醫院時，醫生對其傷勢起疑，當時朵朵除了嚴重的頭部傷外，還有皮膚多處感染潰爛，全身多處軟組織損傷。然而王某蓉卻對醫生說朵朵是從3米高的車庫頂上掉下來。

劉先生指，其父母曾向他反映過朵朵遭王某蓉虐待的事情，他們夫妻二人亦曾因虐打孩子的事情吵過架，更曾一度協議離婚，後重歸於好。他未料王某蓉下手那麼狠，承認自己對女兒的關心確實不夠，最終釀成大禍。他又提到王某蓉的脾氣跟虐待事件無關，因她一年都不會對自己親生的兒子動手一次。

（綜合報道）