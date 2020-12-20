山西中學校長毆打女學生兼迫寫「性行為檢討」　遭免職及行拘15天

近日，山西臨縣一名13歲女中學生因「早戀」問題被學校校長在辦公室內毆打，並被迫寫下與男生在宿舍發生性行為的不雅「性行為檢討」。 據最新消息，涉事校長已被行拘15天，並遭免去職務。

臨縣新聞辦公室今日（20日）發布了《關於臨縣安業九年制學校校長任壯飛有關問題調查進展情況的通報》，指經初步調查核實，臨縣安業九年制學校校長任壯飛嚴重違反教師職業道德規範、違反有關法律法規。臨縣縣委、縣政府免去任壯飛臨縣第二中學副校長職務，免去其兼任的臨縣安業九年制學校校長職務。

此外，臨縣公安局對任壯飛作出行政拘留15天的處罰。紀檢監察機關成立調查組，對任壯飛涉嫌違紀違法問題進行審查調查，並嚴肅追究其他相關責任人的責任。

據早前報道，11月30日，13歲女中學生小娟（化名）的班級老師向涉事校長任壯飛反映了小娟的「早戀」情況，包括多次在宿舍熄燈後，主動給男生開門、開窗讓男生進入宿舍，並共同在床上停留較長時間等。

當晚11時，任壯飛將小娟帶到辦公室，詢問其是否有「早戀」行為，小娟否認後便遭到任壯飛的毆打，毆打過程中任壯飛恐嚇小娟「敢告訴家人就打死你」，被毆打一陣後小娟承認「早戀」一事，任壯飛便命其寫下事情發生的具體過程即「性行為檢討」，檢討內容涉及非常露骨的男女之事，不堪入目。

事發後，小娟的家屬發現其身體多處淤青、頭部有外傷。家屬多次帶小娟去醫院驗身，檢驗結果證實「處女膜完整」，小娟事後也表示，「性行為檢討書」是校長口述，自己執筆所寫。

（綜合報道）