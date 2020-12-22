西安幼稚園教師重摔男童致其下巴破裂縫合8針　事後遭停職

近日，陝西西安未央區一間幼稚園內，一名女教師將男童提起並扔在地上，致使男童面部着地，下巴破裂，縫合了8針。事後家長報警處理。目前，當地教育局和警方均介入調查。

事發於12月11日上午，幼稚園閉路電視拍到，當日一名男童坐在地上疑似搖晃凳子，被女教師發現後，將其提起並扔在地上，男童面部着地。女教師未關心男童是否受傷，卻在觀察凳子是否受損，並且還用凳子砸向男童的身體。

事發後，經醫院診斷男童為頦部軟組織破裂3厘米，最終縫合了8針。園方稱處理結果為停職涉事女教師、並免除男童學費。男童的母親則稱，男童對此產生了心理陰影，已經報警處理，正等待警方的處理結果。

今日（22日），西安市未央區教育局亦發布通報表示，當地派出所已對涉事教師進行治安傳喚，將依法依規進行調查處理。

事件的發生，亦引起網民的廣泛關注：

「幼兒園的門檻這麼低嗎，什麼畜生都能去接觸孩子？什麼時候這種垃圾才可以徹底遠離孩子，請判刑吧，虐童啊這是」。



「能不能別讓這種行業毒瘤毀了這個行業啊！不配當老師就別禍害別人了。報警並且嚴厲的制裁她……這種人的品行是絕對不能做幼教的，否則的話早晚她會害死人」。



「每次看到這樣的新聞，真的很揪心，孩子送幼兒園，沒安全感」。

（綜合報道）