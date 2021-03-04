「天問一號」探測器拍攝高清火星影像　專家談黑白圖更清晰原因

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 10:14

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器，上月底起在火星停泊軌道開展科學探測。 國家航天局今日（4日）發布3幅由「天問一號」探測器拍攝的高清火星影像圖，包括2幅黑白圖像和1幅彩色圖像。

「天問一號」探測器拍到火星北極區域。（微博）

黑白圖像由高分辨率相機在距離火星表面330千米至350千米高度拍攝，分辨率約0.7米，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。據測算，圖中最大撞擊坑的直徑約620米。彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。

2月26日起，天問一號在停泊軌道開展科學探測，環繞器高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀等科學載荷陸續開機，獲取科學數據。

環繞器上的高分辨率相機配置兩種成像探測器，能夠實現線陣推掃和面陣成像，對重點區域地形地貌開展精細觀測。中分辨率相機具備自動曝光和遙控調節曝光功能，能夠繪製火星全球遙感影像圖，進行火星地形地貌及其變化的探測。

劉彤傑表示，只要將黑白和彩色的圖像融合處理，就會得到既清晰又美觀的彩色圖。（微博）

對於黑白圖像比彩色圖像更清晰的原因，中國首次火星探測任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑解釋，其實與拍攝模式有關。

劉彤傑表示，高分辨率相機的圖像，是探測器在大橢圓軌道上運行時，採用線陣推掃的方法拍攝而成，分為黑白、彩色、自定義等模式。其中，黑白圖像是全部可見光波段0.38~0.76um的混合圖像，顯示為灰度（黑白），具有較高的空間分辨率，數據量最大，科學價值最高。彩色圖像清晰度是全色圖像的四分之一。只要將黑白和彩色的圖像融合處理，就會得到既清晰又美觀的彩色圖。

中分辨率相機只有靜態拍攝模式一種，即用「凝視」的拍攝模式，讓相機一直對着某個區域「凝視」，因此整體分辨率會相對較低。

「天問一號」進入停泊軌道偵測火星地形 預定於5月擇機降落

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（國家航天局）