兩會2021｜政協委員張新民：西藏5千米高原建成重力波觀測倉

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-04 19:05

3月4日，2021中國兩會（人大和政協）正式開幕，有政協委員披露，阿里原初重力波探測實驗將完成接收機以外的所有設備在站測試，預計年中能完成具有1,700個探測器的接收機安裝，並開始試運行。

阿里原初重力波探測計劃（Ali CMB Polarization Telescope，縮寫為AliCPT）, 是由中國科學院高能物理研究所領頭、多國科學家參與合作的一項旨在探尋宇宙原初重力波的地面望遠鏡建造計劃。

根據內地《科技日報》3月4日報道，全國政協委員、中科院高能所研究員、阿里原初重力波探測實驗首席科學家張新民披露了這一消息。

阿里原初重力波探測實驗項目於2014年提出，2016年項目正式啟動；2017年3月阿里一號觀測基地動工，選址於西藏阿里地區的天文觀測基地，海拔5,250米；2018年，觀測倉主體建成驗收，製氧系統建設完成，冷水機調試完成，台址基建竣工驗收。

據這位政協委員透露，「該實驗的主要內容是在中國西藏阿里地區建造一台高海拔原初重力波望遠鏡，實現北天區原初重力波的首次高靈敏度地面探測。」

報道稱，阿里原初重力波探測實驗已完成基礎運行平台建設，測試基本完成，安裝接收機後即可開展試運行觀測。