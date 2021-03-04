兩會2021｜5000多名人大代表、政協委員接種國藥新冠疫苗

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-03-04 13:33

3月3日，全國人大代表、國藥集團國藥控股董事長于清明透露，全國兩會代表、委員5,000多人均接種了國藥集團中國生物新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗。 據官方新華社報道，于清明受訪時說，「這次全國兩會代表、委員5,000多人，均接種了國藥集團中國生物新冠疫苗，體現了對國藥疫苗的高度信任。」

提及國藥集團上市的滅活疫苗，于清明列舉了一系列數據。他提到，國藥集團持續擴充產能，疫苗年產能將達到30億劑，是目前全球最大的冠病疫苗生產企業。

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在疫苗有效性方面，他提到，「大規模海外臨床試驗數據經各國政府審批結果顯示，中國國藥集團疫苗保護效力達到86%，中和抗體轉陽率超過99%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。」

于清明表示，截至目前，國藥集團已向國內外供應冠病疫苗近1億劑，已接種6,000多萬劑次，未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

對於國藥集團冠病疫苗免疫持久性或接種後保護期限，于清明說，從2020年3月中國國藥集團四級企業黨政負責人「以身試藥」情況看，經過一年的抗體持續跟蹤監測，目前仍均保持在較高水平，沒有出現明顯下降。

目前，中國已有4個新冠病毒疫苗經國家藥監局附條件批准上市，應急批准5條技術路線共16個疫苗品種開展臨床試驗，其中6個疫苗品種已開展Ⅲ期臨床試驗。

科技部公開發布的信息顯示，除滅活疫苗外，中國正在同步推進的其他4條技術路線還包括重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗。