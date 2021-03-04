兩會2021｜汪洋：弘揚辛亥革命精神　中華兒女共促祖國統一

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 16:26

周四（3月4日）下午3時，全國政協十三屆四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行，全國政協主席汪洋發表年度工作報告。汪洋在就涉及港澳台相關內容時表示，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

汪洋表示，將「舉辦辛亥革命110週年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。（央視）

汪洋表示，將「舉辦辛亥革命110週年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」，創新疫情防控常態化條件下對外交往方式，擴大「朋友圈」。

汪洋還稱，參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和第十二屆海峽論壇·第三屆兩岸基層治理論壇，邀請新生代僑胞代表參加學習座談、國內考察等。強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲。

周四（3月4日）下午3時，全國政協十三屆四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。（新華社）

汪洋又指，全國政協綜合運用「雲外交」和線下交流方式開展對外交往，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受采訪等方式予以嚴正駁斥。

據了解，相較2020年，汪洋發表該年度全國政協工作報告時，涉台內容僅39字，今年的篇幅就提升到100字。而值得注意的是，今年在涉台港澳內容中，並未提到要「推動一國兩制行穩致遠」，另在對台交流上，今年提出「加強與台灣同胞團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」，與2020年的版本「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，有所差異。

（中國網/ETtoday ）