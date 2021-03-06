長征九號｜中國500噸重型運載火箭引擎　關鍵技術取得新突破

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-06 11:40

由中國航天科技集團有限公司六院研製的500噸級液氧煤油火箭發引擎，周五（3月5日）全工況半系統試車取得成功。《中國航天報》形容，這標誌中國500噸級重型運載火箭引擎關鍵技術攻關取得重要突破。

中國500噸級火箭發動機全工況半系統試車取得成功。（中國航天報）

報道指，此次試驗為引擎除推力裝置外，組件配套完整的系統試車，也是該型引擎首次全工況試車。試車啟動、轉級、變工況與關機過程工作平穩，驗證了引擎設計、製造和試驗方案，為下一步進行引擎整機試車等研製工作奠定基礎。

報道又指，該引擎是目前世界上推力最大的雙管推力室引擎，採用全數字化設計與管理，相比120噸級液氧煤油高壓補燃引擎，推力增大了3倍，綜合性能指標達到世界先進水平。

重型運載火箭是航天強國的標誌之一，目前中美俄均在研製這種類型的火箭。其中長征九號是中國研製的重型運載火箭，主要負責中國載人登月、載人登火等多種大運載高難度任務。中國探月工程首任總指揮欒恩杰此前透露，目前長征九號論證工作基本結束，一些關鍵技術預研也有了重大突破，為正式立項奠定基礎。

此外，在全國兩會期間，來自航天的代表委員也透露了重型運載火箭的相關消息。據《科技日報》報道，「十四五」期間中國航天將持續推進新一代載人運載火箭和重型運載火箭兩型的研製，突破現有火箭的箭體尺寸以及引擎推力，從而支撐後續更遠距離的深空探測。

中國長征九號計劃在2028年至2030年進行首飛。運載火箭與航天工程技術專家龍樂豪此前透露，長征九號芯級最大直徑達到10米級，捆綁四個5米直徑的助推器，起飛重量4000多噸，低軌運載能力達到140噸。

（中國航天報/科技日報/澎湃新聞）