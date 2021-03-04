火星探索︱天問一號傳回火星高清照　撞擊坑超清晰紋理肉眼可見

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-04 17:26

國家航天局發佈3幅由我國首次火星探測任務天問一號探測器拍攝的高清火星影像圖，包括2幅全色圖像和1幅彩色圖像。

據悉，全色圖像由高分辨率相機在距離火星表面約330千米-350千米高度拍攝，分辨率約0.7米，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。據測算，圖中最大撞擊坑的直徑約620米。

彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。

國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑介紹，黑白、彩色照片與拍攝模式有關，高分辨率相機的照片，是探測器在大橢圓軌道上運行時，採用線陣推掃的方法拍攝而成的，分為全色、彩色、自定義等模式。

其中，全色圖像是全部可見光波段0.38~0.76um的混合圖像，顯示為灰度（黑白），具有較高的空間分辨率，數據量最大，科學價值最高。

彩色圖像清晰度是全色圖像的四分之一。全色和彩色模式的圖像融合處理後，就會得到既清晰又美觀的彩色圖。

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據此前消息，2月26日起，天問一號在停泊軌道開展科學探測，環繞器高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀等科學載荷陸續開機，獲取科學數據。

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