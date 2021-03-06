UNIQLO日本門店全線降價　環時：中國消費者不滿被區別對待

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-06 16:06

繼大量成年女網紅試穿童裝惹議後，日本休閒服裝品牌UNIQLO（內地譯作優衣庫）再引起中國網民關注。據《環球時報》報道，UNIQLO的日本門店周四（4日）宣布將全線下調售價，不過該行動卻不包括中國市場，惹惱眾多中國消費者，有消費者更表示，UNIQLO不降價自己就不會買其產品。

日本零售巨頭迅銷集團（Fast Retailing）周四宣布，由於在新冠肺炎疫情下，個人、家庭和企業面臨前所未有的困難，因此旗下品牌UNIQLO和GU在日本的所有門店，將自本月12日起降價9%。消息一出隨即引起眾多中國消費者關注，然而UNIQLO中國官方表示，今次品牌在日本本土的價格調整是為配合日本政府政策，目前日本以外的市場沒有相關計劃。

有消費者認為中國作為UNIQLO最大海外市場，理應也有降價讓利活動。（網上圖片）

報道稱，該集團區別對待消費者，令到中國消費者不滿，有消費者認為中國作為UNIQLO最大海外市場，對該品牌有不菲的貢獻，因此理應也有降價讓利活動；有消費者甚至稱UNIQLO對自己的消費者不能一視同仁，因此除非其降價，否則自己不會買其產品。目前，除慣常的促銷活動外，UNIQLO在中國的絕大部分商品仍保持原有價格水平，門店方面也未接到調價的相關信息。

據《日本經濟新聞》此前報道，迅銷集團的總市值於上月中旬超過10萬億日元（約7165億港元），實現對ZARA母公司、西班牙Inditex的超越，首度成為全球最大市值的服裝企業。據集團2021財年一季度的財報顯示，截至2020年11月，旗下UNIQLO全球2298間門店中，中國佔了791間，僅次於日本的815間。另據集團2020財年業績報告顯示，中國市場的營收佔UNIQLO整體海外市場的54%，營業利潤率為14.4%，高於日本本土。

（環球時報）