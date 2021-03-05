網紅硬穿童裝「騷身材」惹議　UNIQLO官方：未禁止惟應選合適碼數

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-05 15:02

北京、上海等多地近日再度掀起「BM風」熱潮，不少網紅為騷「迫爆」身材，紛紛在社交網上載自己在日本休閒服裝品牌UNIQLO（內地譯作優衣庫）試穿童裝的照片，結果導致衣服變形、沾上粉底液甚至因而報廢等，引發廣泛抨擊。對於是否禁止成年人試穿童裝，UNIQLO官方周三（3日）回應稱，公司並沒禁止成人試穿童裝，但就建議消費者選擇合適碼數試穿。

《紅星新聞》近日實地走訪了多間UNIQLO門店，發現仍有成人試穿童裝，多名員工均表示，今年春季新品上市後，許多女顧客會拿比自己小很多的童裝試穿，更曾有身高約一米七的女顧客拿着120號碼的童裝去試身室，結果直接把衣服撐大，只能報廢。

另外，也曾有顧客一口氣拿10件不同款式顏色的130、140號碼的童裝欲試身，但被店員攔了下來。部分門店員工表示，當見到有成年人試穿童裝時，會建議其換大一點的碼數，不過也有店員因怕被投訴而不敢提醒。

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成人試穿童裝的行為近日在網上惹起熱議，輿論關注有關公司是否有禁止成人試穿的相關規定。對此UNIQLO官方回應指，公司尊重消費者試穿服裝的需求，並沒有規定成人不可以試穿童裝。

UNIQLO官方強調，消費者可按自身需求和喜好挑選、試穿或購買服，但就建議消費者要選擇的合適碼數，同時在試穿時保持服裝的衛生和完整性，以免影響其他消費者的購買體驗，或因試穿損壞服裝的品質。

（紅星新聞）